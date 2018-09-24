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برلمان

برلمانية: انهيار الأخلاق نتيجة تدهور التعليم منذ 20 عامًا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:01 ص
لنائبة ماجدة نصر
لنائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي
القسم السياسي
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن وضع مواد أخلاقية وإدراجها ضمن المواد الإلزامية، أمر هام قد طالبت به العام الماضي قبل وضع خطة التعليم الأخيرة وتنفيذها، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيشمل مجموعة من الأنشطة البديلة عن المواد الأخلاقية، والتي تهتم بالمبادئ وترسيخ القيم والمواطنة.

وطالبت نصر، فى تصريح لـ "صدى البلد"، الانتظار قليلا حتى يتم رؤية المناهج الجديدة وما بها من أنشطة أخلاقية، وفي حالة عدم وجودها، يتم وضع المواد الأخلاقية ضمن المناهج، مؤكدة على أهميتها والدور التربوي التي تقوم به.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن انهيار الأخلاق جاء نتيجة ضياع التعليم، لمدة تزيد عن 20 سنة، حيث إن التعليم لم يعد يهتم بالتربية بل أصبح مجرد معلومات يحفظها الطالب.

كما شددت على أهمية دور الأسرة في ترسيخ الأخلاق لدى الطلاب، والمساهمة في دعم العملية التعليمية من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي، ومتابعة الواجبات المنزلية، وتنظيم وقت الطالب بحيث يكون هناك وقت كاف ومناسب للمذاكرة ووقت مناسب آخر للترفيه.

وأشارت نصر، إلى أن الطلبة المتحرشين سواء كان لفظي أو جسدي يتم عقوبتهم ولكن في حدود اللائحة الطلابية، فضلا عن الجلوس معهم بواسطة الأخصائيين الاجتماعيين.

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