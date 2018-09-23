كلاكيت عاشر مرة .. استمرار الدعاية للدروس الخصوصية أمام المدارس.. صور

بالرغم من إغلاق وزارة التربية والتعليم لمراكز الدروس الخصوصية، إلا أن عمليات الترويج لها، سواء من حيث الأفراد أو المراكز، لازالت مستمرة وفى وضح النهار أمام المدارس، حيث يقوم من يمارسون تلك الأنشطة، رغم منعها قانونا، نشاطهم بشكل طبيعي، ويقوم وكلاؤهم بتوزيع إعلانات، يتم فيها تحديد أماكن الدروس، وأسماء المدرسين أمام أبواب المدارس.



يأتى هذا فى الوقت الذى سبق وأن أعلن الدكتور طارق شوقي أنه لا احتياج للكتب الخارجية، أو الدروس الخصوصية، في منظومة التعليم الجديدة، موضحا أن الكثافة داخل الفصول ليست العائق الأصلي طالما هناك مناهج مختلفة ومتطورة، تعمل على إثارة خيال الطلاب وتبني عقولهم.