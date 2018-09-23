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بعد تصريحات متحدث الزراعة بوجود تحصينات للطيور والمواشي قبل الشتاء.. فلاحون: حملة قومية تجوب المحافظات.. مطالب بمعاقبة المربين الممتنعين.. والمراكز البحثية بالوزارة عليها دور مهم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
محمود محسن
- حملة قومية لتحصين المواشي والطيور تجوب المحافظات 
- الفلاحين تطالب الزراعة بمعاقبة مربي الدواجن الممتنعين عن التطعيمات 
- اتحاد الفلاحين: المراكز البحثية عليها دور كبير لمحاربة أمراض الدواجن والمواشي

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة في حالة حذر ومتابعة شديدة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي تزيد فيه الأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بالمواشي. 

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطط وجهود كبيرة لمواجهة انتشار هذه الأمراض، وذلك عن طريق تحصين حوالي مليون طائر حتى الآن من العدوى، بالإضافة إلى حملة قومية لتحصين المواشي تجوب جميع محافظات الجمهورية. 

وأكد متحدث الزراعة، أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، تقوم بجهود كبيرة في الإشراف على الحملات من خلال تنقلها بين المحافظات يوميًا لضمان سير عملية التحصين بشكل سليم.

"صدى البلد" استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة له دور كبير في محاربة الأمراض الوبائية التي من الممكن أن تصيب الحيوانات والدواجن خاصة في موسم فصل الشتاء. 

وقال "أبو صدام"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بتقديم الأمصال المكافحة لتلك الأمراض وأن تقوم بوصول التطعيمات لكل ربوع مصر. 

وأضاف أنه يجب تفعيل قانون لكي يتم محاسبة أي مربي للدواجن والمواشي من الامتناع عن التطعيمات وعليه أن يقوم بذلك حتى لا تقوم بنقل العدوى بقية الدواجن أو المواشي.

كما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أنه لا بد للمراكز البحثية لوزارة الزراعة أن يكون لها دور كبير ومؤثر في إنتاج الأمصال للحد من انتشار الأمراض الوبائية، والتي تصيب الدواجن والمواشي خاصة في خلال فصل الشتاء. 

وذكر فرج لـ"صدى البلد" أن الأمراض التي تصيب المواشي والدواجن متعددة منها الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع بالمواشي وهي أمراض موجودة منذ فترة كبيرة وتزداد كل موسم. 

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن الهواء والرياح يساعدان على نقل تلك الأمراض، لذا يجب أن تقوم وزارة الزراعة بدورها وتحارب تلك الأمراض. 

جدير بالذكر أن الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد خلال تصريحات إعلامية أن وزارة الزراعة في حالة حذر وترقب لاقتراب حلول فصل الشتاء خوفا من انتشار الأمراض الوبائية كالحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور.

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