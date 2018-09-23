رئيس الوزراء يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تعد إحدى مدارس المرحلة الأولى من تجربة هذه المدارس التي تعد ثمرة تعاون بين مصر ودولة اليابان الصديقة، لإنشاء مدارس تطبق التجربة اليابانية في التعليم بجميع محافظات الجمهورية منها المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، في ضوء ما تتمتع به التجربة اليابانية من الحرص على مزج الاهتمام بالجانب الأكاديمي بالتركيز على تنمية مهارات أخرى لدى الطلاب بمعايير دولية.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التربية والتعليم حول المدرسة، حيث تم الانتهاء من أعمال التشييد والبناء فيها مع بدايات العام الماضي 2017 –2018 بتكلفة بلغت 16 مليونا و300 ألف جنيه مصري، وتتكون من 14 فصلًا،بالإضافة إلى مرافق أخرى تم تشييدها على مساحة 7300 متر مسطح.



وتجول رئيس الوزراء والوزراء بعدد من فصول المدرسة، مشيدين بجودة التنفيذ، والتجهيزات المختلفة وخلال خروجه من المدرسة، استمع رئيس الوزراء إلى شكاوى عدد من سكان منطقة ابنى بيتك بالمدينة، من قلة الخدمات، وعدم إنارة الشوارع بصورة منتظمة، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء، رئيس جهاز المدينة بالانتهاء من كل الخدمات المطلوبة، كما كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بكتابة تقرير عن موقف الانتهاء من هذه الخدمات ومتابعتها، لحل مشكلات المواطنين.



