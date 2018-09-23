ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تعد إحدى مدارس المرحلة الأولى من تجربة هذه المدارس التي تعد ثمرة تعاون بين مصر ودولة اليابان الصديقة، لإنشاء مدارس تطبق التجربة اليابانية في التعليم بجميع محافظات الجمهورية منها المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، في ضوء ما تتمتع به التجربة اليابانية من الحرص على مزج الاهتمام بالجانب الأكاديمي بالتركيز على تنمية مهارات أخرى لدى الطلاب بمعايير دولية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التربية والتعليم حول المدرسة، حيث تم الانتهاء من أعمال التشييد والبناء فيها مع بدايات العام الماضي 2017 –2018 بتكلفة بلغت 16 مليونا و300 ألف جنيه مصري، وتتكون من 14 فصلًا،بالإضافة إلى مرافق أخرى تم تشييدها على مساحة 7300 متر مسطح.

وتجول رئيس الوزراء والوزراء بعدد من فصول المدرسة، مشيدين بجودة التنفيذ، والتجهيزات المختلفة وخلال خروجه من المدرسة، استمع رئيس الوزراء إلى شكاوى عدد من سكان منطقة ابنى بيتك بالمدينة، من قلة الخدمات، وعدم إنارة الشوارع بصورة منتظمة، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء، رئيس جهاز المدينة بالانتهاء من كل الخدمات المطلوبة، كما كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بكتابة تقرير عن موقف الانتهاء من هذه الخدمات ومتابعتها، لحل مشكلات المواطنين.

ترشيحاتنا

ريا أبي راشد في أول فيديو لها عقب مهرجان الجونة: هذا هو سر عودتي على طائرة منتصف الليل

لأول مرة.. بنت مطروح تشارك في Miss Egypt ملكة جمال مصر

دا احنا دافنينه سوا.. وراء كل مثل حكاية

صحيفة اكسبريس تحتفل بعودة محمد صلاح لتسجيل الأهداف.. صور وفيديو

الأمير هاري يتعرض لموقف محرج بسبب سرقته لـ السمبوسة .. فيديو

رسميا.. رحيل مضوي عن تدريب الإسماعيلي.. وأبو جريشة يقود الفريق

موعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى والمصرى والقنوات الناقلة

فرص محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

بعد السخرية منها.. مواصفات برج الحوت تكشف سر صمت دينا الشربيني

زيارة زوما السرية لقطر واجتماعه الغامض مع تميم تغضب جنوب أفريقيا

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الطاقة السعودي: ترامب لن يستطيع التأثير على أسعار النفط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة جنوب الوادي يتقدم مهرجان سباق الدراجات الهوائية

ندوة لتمكين سينما المرأة بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

فيديو

ياسمين علي لــ صدى البلد: لا أشجع فكرة تقديم ألبوم غنائي .. فيديو
حجازي: أردوغان حول تركيا من بلد بلا أعداء إلى دولة دون أصدقاء.. فيديو
مساعد وزير الخارجية السابق: المصريون في الخارج مصدر قوة السفارات.. فيديو
الشاذلي: مصر قادرة على تحقيق الاستقرار والسلام للشرق الأوسط.. فيديو
محمد الشاذلي: السيسى يعرض رؤية مصر فى أكبر محفل دولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟