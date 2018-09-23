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مرأة

لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
رنا عصمت
تصاب العروس بحالة من التوتر والذعر عند قرب موعد الزفاف، خاصةً أنها تريد الظهور بأجمل إطلالة، ومن الأشياء التي تحتار فيها هو اختيار التاج وتسريحة الشعر المناسبة لها، لذلك يمكنك أن تنتقي تاجًا مناسبًا لوجهك، فإذا كان وجهك صغيرًا، اعتمدي على اختيار تاج ناعم وصغير ليتماشي مع وجهك.

لذلك نقدم لك مجموعة من الاكسسوارات الشعر التي يمكنك ان تختاري منها حسب إطلالتك التي تناسبك وعلى حسب تصميم الفستان إذا كان مطرز لابد من اختيار تاج هادئ و يلايق مع الفستان ، على عكس الفساتين الهادئة التي تعتمد على القماش الدانتيل لابد من اختيار تاج يبرز جمال الفستان.

إليك مجموعة من اكسسسورات الشعر وتسريحات الشعر لعروس 2018 ..



لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور
لعروس 2018..تسريحات شعر بالتاج المناسب..صور

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