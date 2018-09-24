الأسايطة تتصدر حوارا مفتوحا لـ عادل سعد مع جمهوره.. الخميس

يلتقي الكاتب والروائي عادل سعد، مع جمهور ورواد مكتبة مصر الجديدة في حوار مفتوح حول روايته "الأسايطة" وذلك الخميس المقبل، التي يديرها الروائي هاني عبد المريد.



وتقع الرواية في ٣٥٠ صفحة مقسمة إلى 3 أجزاء هي "عبيد درب الأربعين، وخالتي بطة الحشاشة، وصلاة العقارب".



ويقول الكاتب إن الرواية عن منطقة تعد بوتقة جراح الوطن من تطرف ديني مسيحي وجماعات إرهابية مسلمة وتاريخ حافل في صنع العباقرة والأنبياء والقتلة.

