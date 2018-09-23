ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: السيسي سيضع العالم أمام مسئولياته بشأن الإرهاب والسلام

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:07 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
فريده محمد
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص سنويا على المشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إيمانا منه بأهمية صوت مصر دوليا وحتى يستمع العالم كله لرؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه الأوضاع والقضايا الراهنة داخل منطقة الشرق الأوسط خاصة.

وتوقع " عابد " فى بيان له اليوم "الأحد"، أن يطرح الرئيس السيسى فى خطابه أمام الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة مجددا أخطر قضيتين يحرص الرئيس السيسى فى طرحهما أمام جميع المنتديات الإقليمية والدولية بما فيها الأمم المتحدة لوضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية بشأنهما وخلال زياراته ولقاءاته مع مختلف زعماء وقادة العالم، مؤكدا أن القضية الأولى تتعلق بمواجهة الإرهاب.

وقال النائب إن الرئيس السيسى طرح حلولا واقعية لهذه المشكلة الخطيرة التى لم تعد أى دولة فى العالم بعيدة عنها، ناهيك عن خطورتها على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن المجتمع الدولى بأسره مسئول مسئولية كاملة عن استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.

وتساءل " عابد ": اين المجتمع الدولي من تحذيرات الرئيس السيسى ليس من الإرهاب والإرهابيين فقط، ولكن من الدول التى ترعى وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها ؟ وأين المجتمع الدولى من تحذيرات الرئيس السيسى من البيئة الحاضنة للإرهاب وضرورة مواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية ؟".

وأكد النائب أن القضية الثانية هى الازمة التاريخية للصراع العربى الاسرائيلى وما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من بلطجة وعمليات قتل وإبادة على أيدى سلطات الاحتلال الاسرائيلى رغم مبادرة الرئيس السيسى التى طرحها من على منبر الأمم المتحدة والتى لو أخذها المجتمع الدولى مأخذ الجد لتم حل أزمة الشرق الأوسط والتوصل إلى حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ترشيحاتنا

مسئول سوري يكشف علاقة أردوغان بتحطم المقاتلة الروسية

إطلالة جديدة لدرة عبر إنستجرام

إسرائيل تتحدى روسيا: عملياتنا في سوريا مستمرة

لأول مرة.. بنت مطروح تشارك في Miss Egypt ملكة جمال مصر

محمد عمر يكشف كواليس استقالته من قيادة الاتحاد السكندري

محمد صلاح يقدم تقريرا لاتحاد الكرة حول سوازيلاند قبل لقاء 16 أكتوبر

شاهد.. موقف محرج لمنى زكى بمهرجان الجونة

موعد حفل اختيار أفضل لاعب في العالم والقنوات الناقلة

الأمير هاري يتعرض لموقف محرج بسبب سرقته لـ السمبوسة .. فيديو

فيديوجراف | أول يخت يبحر بدون وقود إلى ما لا نهاية

وزير الطاقة السعودي: ترامب لن يستطيع التأثير على أسعار النفط

رئيس ريال مدريد يوجه الشكر لرونالدو ويكشف عن خليفته بالملاعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة جنوب الوادي يتقدم مهرجان سباق الدراجات الهوائية

ندوة لتمكين سينما المرأة بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

فيديو

ياسمين علي لــ صدى البلد: لا أشجع فكرة تقديم ألبوم غنائي .. فيديو
حجازي: أردوغان حول تركيا من بلد بلا أعداء إلى دولة دون أصدقاء.. فيديو
مساعد وزير الخارجية السابق: المصريون في الخارج مصدر قوة السفارات.. فيديو
الشاذلي: مصر قادرة على تحقيق الاستقرار والسلام للشرق الأوسط.. فيديو
محمد الشاذلي: السيسى يعرض رؤية مصر فى أكبر محفل دولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟