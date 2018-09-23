برلماني: السيسي سيضع العالم أمام مسئولياته بشأن الإرهاب والسلام

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص سنويا على المشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إيمانا منه بأهمية صوت مصر دوليا وحتى يستمع العالم كله لرؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه الأوضاع والقضايا الراهنة داخل منطقة الشرق الأوسط خاصة.



وتوقع " عابد " فى بيان له اليوم "الأحد"، أن يطرح الرئيس السيسى فى خطابه أمام الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة مجددا أخطر قضيتين يحرص الرئيس السيسى فى طرحهما أمام جميع المنتديات الإقليمية والدولية بما فيها الأمم المتحدة لوضع العالم كله أمام مسؤولياته التاريخية بشأنهما وخلال زياراته ولقاءاته مع مختلف زعماء وقادة العالم، مؤكدا أن القضية الأولى تتعلق بمواجهة الإرهاب.



وقال النائب إن الرئيس السيسى طرح حلولا واقعية لهذه المشكلة الخطيرة التى لم تعد أى دولة فى العالم بعيدة عنها، ناهيك عن خطورتها على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن المجتمع الدولى بأسره مسئول مسئولية كاملة عن استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.



وتساءل " عابد ": اين المجتمع الدولي من تحذيرات الرئيس السيسى ليس من الإرهاب والإرهابيين فقط، ولكن من الدول التى ترعى وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها ؟ وأين المجتمع الدولى من تحذيرات الرئيس السيسى من البيئة الحاضنة للإرهاب وضرورة مواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية ؟".



وأكد النائب أن القضية الثانية هى الازمة التاريخية للصراع العربى الاسرائيلى وما يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من بلطجة وعمليات قتل وإبادة على أيدى سلطات الاحتلال الاسرائيلى رغم مبادرة الرئيس السيسى التى طرحها من على منبر الأمم المتحدة والتى لو أخذها المجتمع الدولى مأخذ الجد لتم حل أزمة الشرق الأوسط والتوصل إلى حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.