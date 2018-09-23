توقعات انتعاش ونمو قوي للاقتصاد المصري.. تقارير دولية تكشف ثقة المستثمرين حول العالم في مصر.. وتؤكد: الدولة تسير على طريق التعافي وتنطلق بقوة نحو الازدهار

- تقرير: انتعاش وطفرة نمو قوية لسوق العقارات في مصر

- أكبر بنك صيني للتعاون الاستثماري والتمويل يؤكد ثقته في الاقتصاد - فيتش: مستويات نمو قياسية لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر





مؤشرات ودلائل عديدة تقود إلى تأكيد نجاح الإصلاحات في مصر في العبور باقتصادها إلى مرحلة الاستقرار والأمان بعد سنوات عانت فيها من مشهد ضبابي عقب ثورة 25 يناير والتي تأثرت بتبعاتها جميع قطاعات الاقتصاد، ولكن حاليا تسير الدولة على طريق التعافي والانطلاق بقوة الى مرحلة النمو، وهو الأمر الذي تكشفه تقارير دولية تعكس مدى الثقة التي منحها المستثمرون من حول العالم في مصر.





فقد أعرب بنك التنمية الصينى، وهو أكبر بنك صيني للتعاون الاستثماري والتمويل الأجنبي، عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر.





ووفقا لـ وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أدلى شو يوان يوان، ممثل بنك التنمية الصيني في القاهرة، بهذا التعليق في معرض «المؤسسات المالية والمؤسسات الصينية» الذي أقيم في وسط القاهرة.





وقال «شو» إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي بدأ في أواخر عام 2016 والمشروعات الوطنية الضخمة في مصر بما في ذلك إنشاء عاصمة إدارية جديدة وشبكات الطرق ومشاريع البنية التحتية الأخرى.





وأضاف المسئول الصيني وفقا لوكالة «شينخوا» في مقابلة أجريت على هامش معرض الأعمال، أنه «مع الاكتشافات الجديدة لموارد الغاز والنفط مثل حقل زهر للغاز في البحر المتوسط، يمكن للسوق المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وربما تصدير الغاز لاحقا الى دول أخرى».





وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا تحسنا تدريجيا في قطاع السياحة بسبب تنامي الأمن والاستقرار في البلاد.





وتابع «كل هذه مؤشرات إيجابية للغاية لتقدم الاقتصاد المصري».





وقال المسؤول الكبير في بنك التنمية الصيني، إن البنك قدم قروضا لعدد من البنوك المصرية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري؛ للمساعدة في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وكذلك القطاع الصناعي في البلاد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.





وفقا لما ذكره شو، حصلت 123 شركة صينية على عضوية غرفة التجارة الصينية في مصر منذ إنشائها عام 2004 وبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 6.2 مليار دولار حتى الآن.





في وقت سابق من سبتمبر، وقع بنك التنمية الصيني اتفاقا لتوفير قرض قدره 600 مليون دولار للبنك الأهلي.





وعرضت «شينخوا» ما قالته غادة البيلي، المدير التنفيذي للخزينة، قسم الشؤون الخارجية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي، مشددة على الشراكة المستمرة والقوية مع بنك دبي الوطني الذي يعود إلى عام 2012 وقد أثر بشكل إيجابي على المؤسسات والدول.





وأضافت لوكالة «شينخوا» قائلة «إن الشراكة المتنامية بين المؤسستين هي شهادة على ثقة البنك في الاقتصاد المصري إضافة إلى إدارة البنك الأهلي المصري»





وأضافت أن البنك الأهلي المصري فخور بكونه عضوًا في جمعية البنوك بين الصين والدول العربية، وهي من بنات أفكار بنك التنمية الصيني، مشددة على أن تأسيس الجمعية يمثل علامة فارقة جديدة بين الصين والدول العربية الأعضاء ويقوي الشراكة طويلة الأمد بين الصين ومصر.





وعلى مستوى الطاقة، كشفت مؤسسة «فيتش» عن نمو قوي في إنتاج الغاز في مصر على المديين القصير والبعيد، حسبما كشف تقرير جديد أصدرته المؤسسة.





وأكد تقرير المؤسسة التوقعات بنمو قوي في إنتاج الغاز في مصر على المدى القصير؛ نظرًا لأن العديد من عمليات التطوير البحرية الكبرى تزيد الإنتاج خلال 2018.





وأضاف التقرير أنه على المدى الطويل، فإن مراحل التطوير اللاحقة من الحقول الرئيسية، وأبرزها حقل ظهر، توفر زيادة كبيرة في إنتاج الغاز، التي أشارت إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال تكون «السبيل الوحيد» لتحويل إنتاج الغاز المحلي إلى نقد، في ظل وجود محطات الغاز الطبيعي المسال القائمة التي يمكن استخدامها على الفور.





وأشارت «فيتش» إلى أن الاتجاه الصعودي لإنتاج حقل زهر المصري للغاز، والعديد من الحقول البحرية الأخرى، على مدى السنوات الخمس المقبلة، يقلل من عبء واردات الغاز في مصر ويمكن أن ييسر إعادة التشغيل المتسق لصادرات الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من نهاية عام 2018.





وتتوقع «فيتش» أنه بما أن الإنتاج يفوق الطلب المحلي، فإن إمكانية تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، قد يرتفع على المدى الطويل.





كما أكد تقرير بحثي صدر مؤخرًا من شركة «جونز لانج لاسال» للخدمات المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمار، انتعاش سوق العقارات في مصر وسط موجة حقيقية بـ«العودة إلى الأعمال التجارية» للقطاع العقاري، مع استمرار المستثمرين والمطورين في إقامة المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة أيضًا.





وقال تقرير نشرته موقع وكالة «بلومبرج بيزنس ويك» نشر اليوم، الأحد: "تأثرت كل صناعة وجانب من جوانب المجتمع في مصر تقريبًا خلال فترة تعويم الجنيه مننذ نوفمبر 2016، إلى درجة أن هذا الحدث أصبح منعطفا حرجا في تاريخ البلاد الاقتصادي الحديث".





وشهد تعويم الجنيه خسارة نحو 50٪ من قيمتها، ولكن كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، أظهرت الخطوة أيضًا التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصلاح، وبالتالي ألهمت الثقة بين المستثمرين الدوليين.





وأكدت بلومبرج في تقريرها، أنه لفهم الحالة الحالية لصناعة العقارات، من المهم تذكر تأثير تعويم العملة على الصناعة في ذلك الوقت بالإضافة إلى تأثيره المستمر.





وأوضحت أنه عندما انخفضت قيمة الجنيه المصري، ارتفع تضخم السلع المستوردة بما في ذلك المواد الخام للبناء بشكل حاد، وكان المشترون المحتملون - في خضم الاضطرابات الاقتصادية - يخطئون على جانب من الحذر، ما يلقي ضربة على مبيعات العقارات.





ولكن بعد مرور عامين تقريبًا، تجاوزت مصر الآن صدمة انخفاض الجنيه، وبدأت الآن في رؤية فوائد اقتصاد أكثر توازنًا.





وتشير JLL إلى أن السوق السكنية مدعومة بخطط التوسع الإضافية للمدن الفضائية، حيث تواصل استيعاب النمو السكاني والحد من الكثافة في وسط القاهرة "إن قوة الطلب الأساسي تحمي القطاع السكني من القوة الكاملة للضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق التجارية"، كما جاء في التقرير.





لتلخيص الوضع الحالي لسوق العقارات في مصر، يشير تقرير «جونز لانج لاسال» إلى أن السوق السكنية مدعومة بخطط التوسع الإضافية للمدن الجديدة، حيث تواصل استيعاب النمو السكاني والحد من الكثافة في وسط القاهرة.





وتحمي قوة الطلب الأساسي على القطاع السكني سوق العقارات من الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق التجارية الأخرى، وفقا لما جاء بالتقرير.





وأورد تقرير "بلومبرج" تصريحات لسهير مزالي، المحللة الإقليمية لأفريقيا في أكسفورد: «إن انخفاض قيمة العملة المقترن بالتضخم الناتج عن ذلك، بالإضافة إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وبالتالي انخفاض الطلب على العقارات».





وقالت: "ولكن منذ الربع الأول والثاني من عام 2017 استقر الجنيه، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترجمت الإصلاحات الاقتصادية إلى قدر أكبر من اليقين في قطاع"، وفقا لـ «مزالي».



