مدبولي يعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية ونواب أسيوط

ترأس منذ قليل، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والبيئة ومحافظ أسيوط.



ويشارك في الاجتماع نواب البرلمان عن محافظة أسيوط، وذلك للوقوف على متطلباتهم ومشاكل المحافظة.



وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قد قام بجولة تفقدية اليوم الأحد بمحافظة أسيوط لمتابعة موقف المشروعات القومية بالمحافظة على أرض الواقع، كما قام بتفقد عدد من المدارس تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

