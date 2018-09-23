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برلمان

برلماني يكشف سبب نجاح الصحة في القضاء على قوائم الانتظار

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:21 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
فريدة محمد
أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بجهود وزارة الصحة، في القضاء على قوائم الانتظار خاصة لمرضى العناية المركزة والحضّانات والسموم والحروق، وأعلنت الوزارة عن وصولها لرقم "صفر" فى قوائم الانتظار بالطوارئ.

وقال النائب فى بيان له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى أهمية كبيرة لملف الصحة فى مصر، ولذلك جاءت جهود الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار كأحد إجراءات الدولة للاهتمام بتنمية الإنسان المصرى وتوفير أسرة للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف النائب، أن هذا الإنجاز العظيم تم خلال شهرين فقط، وتم الانتهاء من نحو 20 ألف حالة، من خلال تشكيل فرق عمل لبحث سبل استغلال كافة الاسرة الاستغلال الأمثل للقضاء على قوائم الانتظار التي كانت تشكل عبئا على الدولة وعلى المواطنين المرضى وأسرهم.

وأكد النائب أن التنسيق والرؤية وحسن الادارة هى مفاتيح نجاح جهود الوزارة والإعلان عن انتهاء الحالات التى تشغل قوائم الانتظار بطوارئ وزارة الصحة، مشيرا الى ضرورة استمرار هذه الجهود وتوظيفها من أجل إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه ملف تطوير الصحة فى مصر.

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