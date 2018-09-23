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ثقافة

شنودة ونجوم الأصوات الذهبية في قصر بشتاك

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الخميس المقبل حفلا غنائيا لمجموعة نجوم "الأصوات الذهبية " الفائزين في الدورات السابقة وهم : " محمد هشام" ، " وليد الليثي " ، " دينا حمدي " بمشاركة الملحن والموزع الموسيقي الفنان الكبير هاني شنودة .

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغاني زمن الفن الجميل منها: " تخونوه "، " يا أغلى اسم في الوجود" ، "بيسأل ليه عليا" ، " يا واد يا تقيل"، "مالي"، "زحمة".

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