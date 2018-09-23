شنودة ونجوم الأصوات الذهبية في قصر بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الخميس المقبل حفلا غنائيا لمجموعة نجوم "الأصوات الذهبية " الفائزين في الدورات السابقة وهم : " محمد هشام" ، " وليد الليثي " ، " دينا حمدي " بمشاركة الملحن والموزع الموسيقي الفنان الكبير هاني شنودة .



يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغاني زمن الفن الجميل منها: " تخونوه "، " يا أغلى اسم في الوجود" ، "بيسأل ليه عليا" ، " يا واد يا تقيل"، "مالي"، "زحمة".