1.143 مليار جنيه إيرادات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع خلال 2018 /2017

عقدت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحري والبري "إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام"، اليوم "الأحد"، اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2017/2018".



وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا ملحوظًا في أداء الشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط الأساسي المحققة خلال العام للشركة نحو 1,143 مليار جنيه مقابل 1,018 مليار جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 12,3 %.



كما حققت صافى أرباحا مبلغ 750 مليون جنيه مقابل 708 ملايين جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 5,9 %.



وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة مبلغ 78,5 مليون جنيه حيث جار توريد عدد 6 ونشRTG وتم توريد عدد 10 رؤوس جرارات وعدد 3 ونش تليسكوبى.



وساهمت اجتماعات المجلس التنفيذي للشركة القابضة برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف مع رؤساء الشركات التابعة في تحسن الأداء خلال العام المالى 2017/2018، واتخاذ القرارات والنظم الإدارية والتكامل بينها وبين الشركات التابعة مما أدى الى تحسين الأداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.