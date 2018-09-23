ضبط 144 طنا من زيوت السيارات المحظور استخدامها بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المستهلكة والمحظور استخدامها بأحد المخازن غير المرخصة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.



أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية قيام المدعو "عادل أ. ا" سن 57، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، صاحب مخزن زيوت معدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع زيوت مرتجعات محركات السيارات المستهلكة والملوثة للبيئة والمحظور استخدامها بالمخزن المشار إليه بالمخالفة للقانون.



واستهدفت مأمورية المخزن المشار إليه عقب تقنين الإجراءات وتم ضبط المدعو عبدالحميد ص. ع- سن 48، المدير المسئول، وضبط كمية قدرها 144 طن من زيوت محركات السيارات السابق استخدامها وغير صالحة والملوثة للبيئة، قام بتجميعها بالمخالفة لقانون البيئة والقوانين المنظمة لتداول المواد والمخلفات البترولية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.