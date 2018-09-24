ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: السيسى يستعرض أمام العالم إنجازات مصر ومشروعاتها العملاقة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:40 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
فريدة محمد
‏‫أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين فى اجتماعات الأمم المتحدة تختلف عن المرات السابقة، حيث يشارك الرئيس السيسى هذه المرة وهو يزهو أمام العالم كله بما حققته مصر وشعبها من إنجازات كبيرة ومبهرة سياسيا واقتصاديا وتنمويا.

وقال "زين الدين" فى بيان له إن الرئيس السيسى سوف يستعرض أمام العالم وفى لقاءاته على هامش مشاركته فى الاجتماعات الاممية مع قادة وزعماء ورؤساء العالم وكبريات الشركات الامريكية ورجال المال والأعمال، ما حققته مصر من إنجازات فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى وإنجاز المشروعات القومية العملاقة خاصة تحقيق مصر قفزة فى التصنيف العالمى لجودة الطرق بعد تبنيها المشروع القومى لإنشاء الطرق الذى أسفر حتى الآن عن إنشاء حوالي خمسة آلاف كيلومتر من الطرق وفقا للمعايير العالمية.

وقال "زين الدين" إن مصر قفزت من المركز الـ 118 إلى المركز الـ 75 على مستوى العالم فى تصنيف جودة الطرق، وذلك منذ عام 2014 وحتى عام 2018 مؤكدا أن بناء طرق جديدة في مصر بما يتفق والمقاييس العالمية في إنشاء الطرق إنما هو بكل تأكيد أحد أهم الأسباب وراء تقدم مصر فى تصنيف جودة الطرق على مستوى العالم.

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب هذا المشروع القومى العملاق والقوات المسلحة المصرية ووزارة النقل والشركات الوطنية التى انجزت هذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ مصر وبأيد وخبرات مصرية وصلت إلى العالمية وهو ما يؤهل هذه الخبرات المصرية فى إنجاز مشروعات قومية كبرى فى مجالات الطرق والكبارى داخل المنطقتين العربية والافريقية.

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية جديدة خلال أيام

البحوث الإسلامية يكشف عن صلاة يحبها الله تعالى

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

اللجنة الأوليمبية تصف مرتضى منصور بـ الكذاب في تجاوزاته ضد السكرتير العام

رد ناري من عصام الحضري على هجوم جمهور الإسماعيلي.. صورة

مفاجأة .. سيدة تلد طفلة حامل في سوهاج ..فيديو

داعش يؤكد بالدليل مسئوليته عن الهجوم ضد الحرس الثوري الإيراني.. فيديو

أسباب صادمة للإصابة بالإمساك.. أغربها الجلوس لفترات طويلة

خالد الجندى: 5 أمور تحدث لك في الدنيا بسبب الصلاة على النبي.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر تحويل اسم نادى الأسيوطى إلى بيراميدز .. صور

شاهد .. مرتضى منصور ينفعل على حكم مباراة الزمالك والمقاولون

إحنا المصريين الأرمن.. روابط تاريخية وإسهامات ضخمة بين الحضارتين كتبت تاريخ مصر القديم والحديث.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

أحمد عيد يكشف واقعة طريفة مع الحكم محمد فاروق.. فيديو
عيد عبد الملك يهاجم مدحت شلبي: إنت مين في مصر عشان تهددني.. فيديو
نهى بكر: السيسي أجرى 400 لقاء ثنائي بنيويورك السنوات الماضية.. فيديو
أحمد عيد: الجونة يسعى للدخول في المربع الذهبي.. فيديو
نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟