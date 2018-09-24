برلمانى: السيسى يستعرض أمام العالم إنجازات مصر ومشروعاتها العملاقة

‏‫أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين فى اجتماعات الأمم المتحدة تختلف عن المرات السابقة، حيث يشارك الرئيس السيسى هذه المرة وهو يزهو أمام العالم كله بما حققته مصر وشعبها من إنجازات كبيرة ومبهرة سياسيا واقتصاديا وتنمويا.



وقال "زين الدين" فى بيان له إن الرئيس السيسى سوف يستعرض أمام العالم وفى لقاءاته على هامش مشاركته فى الاجتماعات الاممية مع قادة وزعماء ورؤساء العالم وكبريات الشركات الامريكية ورجال المال والأعمال، ما حققته مصر من إنجازات فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى وإنجاز المشروعات القومية العملاقة خاصة تحقيق مصر قفزة فى التصنيف العالمى لجودة الطرق بعد تبنيها المشروع القومى لإنشاء الطرق الذى أسفر حتى الآن عن إنشاء حوالي خمسة آلاف كيلومتر من الطرق وفقا للمعايير العالمية.



وقال "زين الدين" إن مصر قفزت من المركز الـ 118 إلى المركز الـ 75 على مستوى العالم فى تصنيف جودة الطرق، وذلك منذ عام 2014 وحتى عام 2018 مؤكدا أن بناء طرق جديدة في مصر بما يتفق والمقاييس العالمية في إنشاء الطرق إنما هو بكل تأكيد أحد أهم الأسباب وراء تقدم مصر فى تصنيف جودة الطرق على مستوى العالم.



ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب هذا المشروع القومى العملاق والقوات المسلحة المصرية ووزارة النقل والشركات الوطنية التى انجزت هذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ مصر وبأيد وخبرات مصرية وصلت إلى العالمية وهو ما يؤهل هذه الخبرات المصرية فى إنجاز مشروعات قومية كبرى فى مجالات الطرق والكبارى داخل المنطقتين العربية والافريقية.

