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فن

ياسمين علي: أنا صاحبة فكرة أغنية حب زمان.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
شروق ابراهيم - عدسة أحمد بيسو
قالت المطربة ياسمين علي، إن حفلها الأخير الذي أقيم بالأردن كان ناجحًا على المستوى الجماهيري وحضره الآلاف من الجماهير الأردنية الذين حرصوا على الاستماع إليها.

وأضافت "ياسمين" في ندوة "صدى البلد"، أن الجمهور الذي حضر حفلها في الأردن من جميع الفئات العمرية كذلك حفلاتها بمصر، مشيرة إلى أن فنها وأغانيها يخاطبون جميع الأعمار.

وأكدت ياسمين أنها تحرص على تقديم أغان تدعو للتفاؤل والأمل دائمًا وأن الاختلاف الوحيد كان من خلال أغنية "حب زمان"، التي كانت صاحبة فكرتها وطرحتها على الشاعر تامر حسين الذي قام بتنفيذها.

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