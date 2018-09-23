ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:17 م
أمن فرشوط يوزع كراسات
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس
يوسف رجب
وزّع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان- مأمور المركز، كرّاسات "تحيا مصر" وهدايا تذكارية على التلاميذ فى أول يوم دراسى من العام الجديد.

جاء ذلك عقب مرافقة رجال الشرطة لأبناء الشهداء خلال توجههم إلى المدارس فى أول يوم دراسي، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الوزارة بالاهتمام بأبناء الشهداء ومشاركتهم فرحتهم بالعام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر أن عددا من ضباط وأفراد الشرطة، يتقدمهم النقيب علاء العسال، وأمين شرطة عمر عطا، قاموا بتوزيع كرّاسات "تحيا مصر" على التلاميذ خلال زيارتهما المدارس الواقعة فى نطاق مركز شرطة فرشوط مركز مع بداية العام الدراسي الجديد.
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس
أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر يعلق على إيرادات فيلم البدلة

الملك سلمان يغرد بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

ريا أبي راشد في أول فيديو لها عقب مهرجان الجونة: هذا هو سر عودتي على طائرة منتصف الليل

وزير الاتصالات :بدء تحصيل مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد لأول مرة

الجماهير تشن هجوما ناريا على أليكسيس سانشيز وتصفه بأسوأ صفقة لـ مانشستر

عايزين ست.. دورات أنوثة للتدريب على التعامل مع الجنس الخشن.. فيديو وصور

صراع التختة الأولى في أول يوم دراسة.. معارك سنوية تنتهى بمحاضر الشرطة وسجلات الوفيات

أسما شريف منير ومحمود حجازي يقضيان شهر العسل في سهل حشيش

حريق هائل يدمر حافلة وفاق سطيف الجزائري.. صور

حفل أفضل لاعب في العالم.. فيفا يبدأ الاختيار بين محمد صلاح ومودريتش ورونالدو

منة فضالي بالفستان الأبيض: نعم إنه أنا

سعاد الخولي تدافع عن نفسها في واقعة الرشوة: تنازلت عن الحج لأحد زملائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير ومحمود حجازي يقضيان شهر العسل في سهل حشيش

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

الأغانى والبلالين تستقبل تلاميذ المعاهد الأزهرية مع بدء الدراسة .. صور

كلاكيت عاشر مرة .. استمرار الدعاية للدروس الخصوصية أمام المدارس.. صور

محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور

فيديو

نائب وزير التعليم: الاتحاد الأوروبي يساعدنا في تطوير التعليم الفني ..فيديو
تحويل أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا مطلع العام المقبل
عايزين ست.. دورات أنوثة للتدريب على التعامل مع الجنس الخشن.. فيديو وصور
يمن الحماقي: مصر ركيزة الاستثمار في الشرق الأوسط ..فيديو
يمن الحماقي: مصر تمتلك مجالات واعدة للاستثمار المربح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟