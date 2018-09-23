أمن فرشوط يوزع كراسات تحيا مصر على التلاميذ بالمدارس

وزّع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان- مأمور المركز، كرّاسات "تحيا مصر" وهدايا تذكارية على التلاميذ فى أول يوم دراسى من العام الجديد.



جاء ذلك عقب مرافقة رجال الشرطة لأبناء الشهداء خلال توجههم إلى المدارس فى أول يوم دراسي، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الوزارة بالاهتمام بأبناء الشهداء ومشاركتهم فرحتهم بالعام الدراسي الجديد.



جدير بالذكر أن عددا من ضباط وأفراد الشرطة، يتقدمهم النقيب علاء العسال، وأمين شرطة عمر عطا، قاموا بتوزيع كرّاسات "تحيا مصر" على التلاميذ خلال زيارتهما المدارس الواقعة فى نطاق مركز شرطة فرشوط مركز مع بداية العام الدراسي الجديد.

