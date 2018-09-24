برلماني: السيسي رجل دولة من طراز فريد





وقال "الجندى" إن مصر هي دولة المحور وهي الرئيس القادم الاتحاد الأفريقي.

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي أن الواقع والتاريخ أكد للرأى العام أن الرئيس السيسى يحمل هموم مصر وأفريقيا والمنطقة العربية ليطرحها أمام العالم كله من على منبر دول وشعوب العالم منظمة الأمم المتحدة.وقال "الجندى" فى بيان له إن الرئيس السيسى يذهب دائما الى الامم المتحدة ومعه أصوات 104 ملايين مواطن مصرى اضافة الى ملايين المواطنين الافارقة والعرب، ولذلك دائما يتحدث بنبرة كلها ثقة وقوة، مؤكدا أن الحقيقة الثالثة تتعلق برؤية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ملف ظاهرة الارهاب الاسود وخطورتها الداهمة والوخيمة على الأمن والسلم الدوليين وأنه لم تعد هناك دولة واحدة على مستوى العالم بمأمن من خطورة ظاهرة الإرهاب على أمنها واستقرارها.وقال النائب مصطفى الجندى إن من يتابع ويشاهد رؤية السيسى تجاه ظاهرة الإرهاب أمام المنظمة الأممية وامام جميع المنتديات والمؤتمرات الاقليمية والدولية يجد أن العالم كله كان يصفق كثيرا للرئيس السيسى لأنه رجل دولة من طراز فريد ولديه رؤى واضحة وصريحة للقضاء على الارهاب والارهابيين عالميا ولكن المجتمع الدولي كان يصفق كثيرا للرئيس السيسى ولكن كان يتخاذل فى تنفيذ رؤيته لمواجهة الارهاب والارهابيين خاصة مطالبته من المجتمع الدولى بالإسراع فى تجفيف منابع الإرهاب والتى يجب أن تبدأ من المواجهة الشاملة والحقيقية مع الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وترعى وتأوى الارهاب والارهابيين على اراضيها.أكد النائب أن الحقيقة الرابعة تتعلق برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء الصراع التاريخى العربى الاسرائيلى والذى يركز على حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع انواع عمليات الإبادة والقتل والعربدة والاعتقال العشوائي من قبل سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الاعزل.