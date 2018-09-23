ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اجتماع تنسيقي بين فودة ورشوان استعدادا لملتقى سانت كاترين للسلام العالمى

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:05 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
كتب محمد عبد المنعم
التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم "الأحد" بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مع ضياء رشوان رئيس الهيئة للتشاور والتنسيق لملتقى سانت كاترين للسلام العالمي تحت شعار "هنا نصلي معا" والمقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2018.

واتفق فودة ورشوان على عقد مؤتمر صحفي خاص بالملتقى في أوائل أكتوبر المقبل لتوضيح الفعاليات والغرض من إقامة الملتقى، وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، ولمشاركة الهيئة في الملتقي عن طريق المراسلين الأجانب الذين سينقلون الحدث لدول العالم المختلفة، لإظهار أن مصر عامة وسانت كاترين وجنوب سيناء خاصة بلد الأمن والأمان والسلام العالمي.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس الهيئة درع الهيئة العامة للاستعلامات لمحافظ جنوب سيناء، تقديرا لدوره في نشر السلام والترويج السياحي لمدن جنوب سيناء.

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

في عيد ميلادها.. منى الشاذلي امرأة جمعت بين الإعلام والأناقة.. صور

فيديوجراف | أول يخت يبحر بدون وقود إلى ما لا نهاية

5 أفكار لسندوتشات المدرسة الصحية لطفلك

رسميا.. رحيل مضوي عن تدريب الإسماعيلي.. وأبو جريشة يقود الفريق

كابوس الفراولة.. مخاوف عالمية من انتشار الفاكهة الملغمة بالإبر.. صور

صدى البلد ينفرد بنشر آخر فيديو ظهر فيه عادل هيكل قبل وفاته

وزير الطاقة السعودي: ترامب لن يستطيع التأثير على أسعار النفط

رئيس الوزراء يستجيب لطلب أحد المواطنين بأسيوط الجديدة

نقيب المهندسين يطالب بإعادة النظر في أسعار الأراضي

هروب جماعي لتلاميذ مدرسة كمال الشاذلي بالمنوفية في أول يوم دراسي

مباراة الاهلي القادمة.. القلعة الحمراء تستعد لخوض منافسات البطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة جنوب الوادي يتقدم مهرجان سباق الدراجات الهوائية

ندوة لتمكين سينما المرأة بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

فيديو

ياسمين علي لــ صدى البلد: لا أشجع فكرة تقديم ألبوم غنائي .. فيديو
حجازي: أردوغان حول تركيا من بلد بلا أعداء إلى دولة دون أصدقاء.. فيديو
مساعد وزير الخارجية السابق: المصريون في الخارج مصدر قوة السفارات.. فيديو
الشاذلي: مصر قادرة على تحقيق الاستقرار والسلام للشرق الأوسط.. فيديو
محمد الشاذلي: السيسى يعرض رؤية مصر فى أكبر محفل دولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟