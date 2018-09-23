اجتماع تنسيقي بين فودة ورشوان استعدادا لملتقى سانت كاترين للسلام العالمى

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم "الأحد" بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مع ضياء رشوان رئيس الهيئة للتشاور والتنسيق لملتقى سانت كاترين للسلام العالمي تحت شعار "هنا نصلي معا" والمقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2018.



واتفق فودة ورشوان على عقد مؤتمر صحفي خاص بالملتقى في أوائل أكتوبر المقبل لتوضيح الفعاليات والغرض من إقامة الملتقى، وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، ولمشاركة الهيئة في الملتقي عن طريق المراسلين الأجانب الذين سينقلون الحدث لدول العالم المختلفة، لإظهار أن مصر عامة وسانت كاترين وجنوب سيناء خاصة بلد الأمن والأمان والسلام العالمي.



وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس الهيئة درع الهيئة العامة للاستعلامات لمحافظ جنوب سيناء، تقديرا لدوره في نشر السلام والترويج السياحي لمدن جنوب سيناء.