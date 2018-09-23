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أخبار البلد

السعودية تحتفل بيومها الوطني الـ 88

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:02 م
السفارة السعودية
السفارة السعودية بالقاهرة
القسم الدبلوماسي
تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، باليوم الوطنى الـ88 للمملكة، وسط احتفاء عربى وعالمى بهذه المناسبة التاريخية.

واتشحت السفارة السعودية باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطنى، استعدادا لاستقبال المدعوين فى حفل ستقيمه مساء اليوم فى مقرها، وينتظر أن يحضر الحفل لفيف من كبار المسئولين المصريين والعرب والأجانب، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

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