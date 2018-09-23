ياسمين علي تكشف لـ صدى البلد عن موقف شخصي مع أغنية نقابل ناس

لعب القدر صدفة مع المطربة ياسمين التي حققت شهرة من خلال أغنية "نقابل ناس" للفنان لؤي، والتي أعادت غناءها، لتكون بوابة دخولها عالم الغناء، والغريب أن تلك الأغنية لم تكن مجرد سببا لشهرتها بل جمعها بها موقف شخصي.



وقالت ياسمين في ندوة "صدى البلد": "هناك شخص ما قال لي إنني أعاني من مشاكل في الأحبال الصوتية وعلى وشك فقدان صوتي، ولا أستطيع الغناء مجددًا، وقمت بعدها بزيارة عدد من الأطباء الذين أكدوا لي أنني على ما يرام".



وأضافت: "حزنت كثيرًا لما فعله معي هذا الشخص وما سببه لي من إيذاء نفسي.. في اليوم الذي تأكدت فيه من سلامة صوتي قمت بتسجيل أغنية نقابل ناس ونشرتها على صفحتي بفيسبوك وذهبت للنوم وفي اليوم التالي اكتشفت أن الفيديو اجتاح سوشيال ميديا وحقق انتشارًا كبيرًا".



وتابعت: "شعرت بأن ذلك النجاح رسالة من الله بعد الأيام الصعبة التي عشتها عندما علمت أنني قد أفقد صوتي".