فضل الخشوع فى الصلاة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخشوع في الصلاة لا يتحقق إلا إذا وضع المصلي نصب عينيه أنه يريد الخشوع في الصلاة.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «هل هناك تفضيل فى أمر الخشوع أثناء الصلاة لمن يؤدي الصلاة بخشوع ومن يؤديها أداء حركى؟»، أن هناك خلافا وفرقا كبيرا بين من يستحضر عظمة الله فى صلاته ويراقب حال قلبه وهو فى مواجهة الله سبحانه وتعالى فى الصلاة وبين من ينشغل بالدنيا وبأمور الحياة ولا يستطيع الخروج عنها فقال المولى عز وجل فى كتابه الكريم {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي أن المسلم فى صلاته مطالب أن يكون خاضعا خاشعا قانتا ويصرف عن قلبه الدنيا ولا يتفكر فيها.



وأشار إلى أنه يجب على الإنسان أثناء صلاته أن يحاول فى هذه الدقائق التى يقف فيها بين يدي الله أن يخرج من عقله وكل ما يشغله عن الله وأن يتأمل معانى القرآن الكريم ويفهمها ويفهم معنى التسبيحات حينما يقول "سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح"، كل هذا إنما هو تطهير لقلب المسلم عبر تكرار هذه الهيئة 17 مرة فى اليوم والليلة فكل ذلك إنما هو منحة الهية من الله عز وجل لعباده حتى يكونوا دائمي الإقبال عليه والتفكير فى مرضاته.