50 ألف جنيه لأسرة الضحية الرابعة فى واقعة الغسيل الكلوى بديرب نجم





وكان رئيس الوزراء قد وجه بالتعويض وبتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر المتوفين والمصابين.

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى في إطار المتابعة للحالات المتضررة من واقعة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم صرف تعويض بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة الضحية الرابعة هبة محمد طنطاوى.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قررت صرف تعويض لأسر الحالات الثلاث التى توفيت فى مستشفى ديرب نجم في وحدة الغسيل الكلوي حيث تنطبق عليهم شروط ضحايا النكبة الجماعية وهو ما جعلهم ضمن المستحقين للتعويض بقيمة خمسين ألف جنيه.