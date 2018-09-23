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مرأة

تخلصي من تقصف وضعف الأظافر بخلطة سحرية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
رنا عصمت
حتى تتمتعين بأظافر صحية دون تقصف أو تكسر..إليك الخلطة التالية تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد":

مكونات الخلطة :
خل التفاح
نصف ليمونة
زيت زيتون
ملعقة زيت سمسم
ملعقة زيت خروع

طريقة التحضير :
فى وعاء تخلط المكونات ثم توضع على الأظافر وتترك لمدة ساعة ثم تغسل الأظافر بصابون مرطب ويوضع المتبقى من الخلطة في زجاجة ويستخدم مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل قبل النوم لمدة شهر وستلاحظين الفرق وبدء التمتع بأظافر أكثر صحة.

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