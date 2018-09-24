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ديني

حكم البيع والشراء عبر الإنترنت

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة فلا يجوز الاشتراك فيه.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «حكم البيع والشراء عبر الإنترنت؟»، أنه لا مانع من البيع والشراء عبر الإنترنت لأنه مثل سائر أنواع البيوع فإذا توافرت الشروط من أن تكون السلعة وصورتها موجودة عليها وسعرها محدد فإذا توافرت هذه الأشياء يكون البيع صحيحا، ولا يتم البيع وتقابض السلعة إلا بعد وصولها وإذا حصل الإختلاف فيكون هناك غش ويكون هناك ضرر وغرر وجهالة ويكون هذا البيع غير جائز.

وأشار الى أنه من المعلوم أن الإنترنت الآن يتم التعامل به فى جميع مناحى الحياة، والبيع والشراء أول اتجاهات مستخدمى الإنترنت فى أيامنا هذه، ومن هذه المعاملات التسويق الشبكى، وهو يعتمد فى أغلب صوره على الإنترنت، وقد أفتت المجامع الفقهية بعدم جوازه؛ لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة وكسب المال دون وجه حق.

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