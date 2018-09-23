مسئول سوري يكشف علاقة أردوغان بتحطم المقاتلة الروسية

كشف السكرتير العام البرلمان السوري، خالد العبود، عن علاقة اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول إقامة منطقة منزوعة السلاح فى إدلب السورية، وحدث تحطم طائرة روسية نتيجة لأفعال سلاح الجوي الإسرائيلي، وهو الحدث الذي وقع بعد ساعات قليلة من قمة سوتشي.





وقال "العبود"، في تصريحات أدلى بها اليوم، الأحد، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "نحن على يقين من أنه لم يكن مجرد هجوم إسرائيلي، بل حدث تحت غطاء الولايات المتحدة وأوروبا، وفي ضوء ذلك، يجب النظر إلى الأحداث في نطاق أوسع».





وأضاف أن «الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل - تعتقد أن مذكرة سوتشي تحول أردوغان من معادي إلى داعم لسوريا فى معركتها ضد عنف المسلحون المتجمهرون في إدلب»، موضحا أن الرئيس التركي غير موقفه.





وتابع عبود: سارعت إسرائيل إلى توجيه ضربة فورية للأهداف السورية؛ لكي تكون أول من تدخل في هذه الاتفاقية أو عددًا من الاتفاقات المبرمة على مستوى المنطقة».





واستطرد: «إسرائيل تدرك جيدا، أنها بفضل هذه المذكرة ستدخل المنطقة في حالة استقرار تحت غطاء الولايات المتحدة وأوروبا».