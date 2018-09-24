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ديني

الإفتاء توصي بعملين وقت الشدة يخففان الكرب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:13 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على الإنسان إذا ما أصابه هم أو كرب، ألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل إن عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل دائمًا.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال تعالى: «الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» الآية 6 من سورة الفتح، منوهة بأن من نزلت به شدة أو بلية، فليرجع إلى الله، ولينطرح بين يدي مولاه، فيخفف عنه ما نزل به، أو يقويه على حمله، فالله تعالى لم يُنزل بلاءً إلا ومعه دواء.

واستشهدت بقول الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» الآية 286 من سورة البقرة، مضيفة بأنه إذا اشتد البلاء وكثرت الهموم؛ فأبشر بالفرج القريب، قال الله تعالى: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا(6﴾» من سورة الشرح.

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