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حوادث

المشدد 5 سنوات لمنتحلي صفة ضباط شرطة بالنهضة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:11 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات لانتحالهما صفة ضباط شرطة، وسرقة مواطنين تحت تهديد السلاح بالنهضة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية، قيام كل من " حسن.ز " 30 سنة مسجل خطر، و" محمود.د " 28 سنه عاطل، بسرقة مبالغ مالية عن طريق استيقاف المجنى عليهم، مدعين أنهم من رجال الشرطة، وسرقة سياراتهم وما معهم من أموال ومتعلقات شخصية تحت تهديد السلاح.

وأسندت نيابة شرق القاهرة الكلية للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، واستخدام القوة والعنف ضد المواطنين وسرقة سيارتهم بالإكراه، وانتحال صفة ضباط شرطة.

وبدأت تفاصيل الواقعة إلى أنه فى أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة السلام، شاهدوا المتهمين مستقلين سيارة وبحوزتهم أسلحة نارية وجهاز لا سلكى، وقام المتهمون بإطلاق أعيرة نارية عليهم فور رؤيتهم للقوة، قاصدين الفرار، إلا أنهم تمكنوا من ضبطهم، وبتفتيشهم عثروا بحوزتهم على فرد خرطوش وعدة طلقات نارية من ذات العيار.

وبمواجهتهم أقروا باستخدام تلك الأسلحة لسرقة المجنى عليهم بالإكراه، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة.

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