محمود البدوي: أتفق مع خطاب شكري حول حقوق الإنسان بمصر

قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إنه يؤيد الخطاب الصادر عن سامح شكري وزير الخارجية المصري، حول قبوله للحوار الدولى مع مصر بخصوص قضايا حقوق الإنسان، طالما أنه في إطار حوار وليس بغرض الدفع بممارسة سياسة بعينها، وهو تصريح جاء ليعبر عن العقيدة السياسية المصرية الداعمة بل والمدافعة عن تعهداتها الدولية والدستورية المعززة للمنهج الحقوقي الذي تلتزم به الدولة المصرية، الذي دافعت عنه بقوة في دستورها المعدل في يناير 2014 الذي جاء بنصوص تتحدث عن صون الحقوق والحريات.



وأضاف البدوي في تصريح لـ"صدى البلد" أننا كمجتمع مدنى مصري في حالة دائمة من الحوار الفعال مع الحكومة والبرلمان المصري وبخاصة لجنة حقوق الإنسان للوقوف على كافة ما من شأنه تعزيز اليات حماية الحقوق والحريات بالداخل المصري، ومن منطلق الظهير الحمائي لحالة الحقوق والحريات الذي جاء به الدستور المصري وهو كفيل بحماية حقوق المواطن المصري بشكل فاعل، وهو الآمر الذي يجد صدى له في حرية تعبير سواء في الإعلام أو في نشاط منظمات المجتمع المدني بشكل ملموس وواضح للجميع، ولا يقدح في ذلك تجار دكاكين الخارج من مطاريد الحركة الحقوقية المصرية الذين يقتاتون على المال القطري الملوث بدماء شهداء الوطن.