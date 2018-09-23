مختل عقليا يحاول ذبح شقيقه في مشاجرة بـ طوخ

شرع مختل عقليا في ذبح شقيقه خلال مشاجرة بسلاح أبيض لوجود خلافات بينهما في مدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بناحية ميت كنانة دائرة المركز وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول ف ع ح 38 سنة سائق توك توك (مصاب بجرح قطعي بشريان الرقبة) وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي ولا يمكن استجوابه وطرف ثانى وع ح 35 سنة فلاح ومقيم ميت كنانة – دائرة مركز طوخ ( شقيق الأول ومهتز نفسيًا ) بسبب وجود خلافات عائلية بينهما فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض مطواه محدثا إصابته.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

