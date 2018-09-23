رئيس الوزراء: الصعيد على رأس أولويات الحكومة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات، إننا تفقدنا اليوم عددا من المشروعات على مستوى محافظة أسيوط لمتابعة موقفها التنفيذي بالإضافة إلى زيارة عدد من المدارس.



وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية خلال جولته بمحافظة أسيوط، أنه سيتم دراسة طلبات النواب فيما يخدم المواطن الأسيوطي، والتي تشمل خدمات وشبكات طرق مناسبة.



وتابع أننا اخترنا البداية من الصعيد لتوصيل رسالة أن لصعيد غير مهمل، لافتا إلى أن هناك مدنا جديدة تم إطلاقها، والتحدي هو جذب الاستثمارات لأن مازلت النظرة للصعيد متدنية.



وتابع رئيس الوزراء أننا متواجدون هنا في أسيوط لتوصيل رسالة للمستثمرين أن الصعيد على رأس أولويات الحكومة.