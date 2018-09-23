بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي.. أكبر طائرة في العالم تهبط بمطار الملك خالد الدولي قادمة من دبي.. أبراج المراقبة بالمطارات تكتسي باللون الأخضر.. واحتفالات العرضة السعودية في استقبال المسافرين

- مطار الملك خالد الدولي يستقبل أكبر طائرة في العالم

- احتفالات داخل المطارات السعودية - أبراج المراقبة ومبنى هيئة الطيران المدني يتزين باللون الأخضر - ناس السعودية تمنح المسافرين تذاكر مجانية على الرحلات الداخلية





تحتفل المملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني لتوحيد المملكة عام 1932، وبدوره قطاع الطيران المدني، شهد فعاليات استثنائية مميزة، تواكب هذه الذكرى بمختلف المطارات وقطاعات الطيران.





شهدت مطارات المملكة، احتفالات خاصة مع المسافرين ومرتادي الرحلات، وقامت فرق العاملين بالمطارات بتقديم عروض فلكورية خاصة منها "العرضة السعودية"، فضلا عن اتشاح صالات الوصول والسفر باللون الأخضر، وتطاير البالونات الخضراء والأعلام السعودية، في أجواء احتفالية بهيجة.





وبالتزامن مع اليوم الوطني، هبطت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للمرة الأولى، أكبر طائرة في العالم من طراز إيرباص A380، سيرها الطيران الإماراتي قادمة من مدينة دبي، بقيادة قائد الطائرة الإماراتي الكابتن أحمد المالود ومساعد الطيار السعودي وسام النجار، احتفاءً بالذكرى.





وعلى الجهة المقابلة، اكتسى أطول برج مراقبة جوية في العالم باللون الأخضر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وشاركه في ذلك برج المراقبة بمطار الدمام، فيما تزين مبنى هيئة الطيران المدني باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني.





ومن جانبه، منح طيران ناس الناقل الوطني السعودي، المسافرين على رحلاتها بالتزامن مع الذكرى تذاكر سفر مجانية على الرحلات الداخلية، وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الوطني السعودي، "يحق لنا أن نفخر بوطن الطموح وبرؤية مملكتنا الطموحة 2030 ونسعى بكل ما نملك لتحقيقها".





وقال بندر المهنا، انطلقنا من استراتيجية متكاملة ركزّنا عبرها على تعزيز خدماتنا إرضاءً لضيوفنا، وقد قمنا بترجمة ذلك من خلال عدد من الخطوات كان أبرزها إبرام واحدة من أكبر الاتفاقيات مع شركة ايرباص لشراء 120 طائرة وذلك بهدف تعزيز أسطولنا بما يخدم نهجنا التوسعي بالوصول إلى وجهات جديدة، إضافة إلى ابتكار مجموعة من الخدمات المتنوعة على متن رحلاتنا والتي أردنا من خلالها إثراء تجربة سفر الضيوف مع طيران ناس".





وأضاف: "حصلنا لقاء خدماتنا المميزة على جائزة سكاي تراكس العالمية مرتين على التوالي كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وقد شكّل هذا الفوز دليلًا واضحًا على ريادتنا للطيران الاقتصادي في المنطقة".





وتابع:"وفي الجانب المقابل، فقد عملنا، ولا نزال، على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في خدمة توطين الوظائف الذي نعتبره واجبًا وطنيًا يستحق منا العمل والمبادرة إلى خلق فرص عمل جديدة، وذلك بانضمام طيران ناس في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بهدف توطين السعودة في قطاع الطيران، إضافة إلى سعينا الدائم لتمكين المرأة من خلال خلق وظائف لها في شركتنا كمساعدة طيار ومضيفة على متن رحلاتنا مع مراعاتنا لكل ما يحافظ عليها ويصونها بحسب ما تقتضيه عاداتنا وتقاليدنا، وذلك من خلال برنامج طياري المستقبل الذي قمنا بموجبه بتخصيص 200 وظيفة لمساعد ومساعدة طيار سعوديين".





ومن جانبه أكد عبدالحميد بن محمد التميمي رئيس العامة للطيران المدني في السعودية، أن المملكة تحظى باحترام وتقدير دولي مميز، نتيجة للسياسة الحكيمة التي انتهجتها وتبوأت من خلالها مكانة دولية مرموقة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، مُشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي وقعت على ميئاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945، فيما وقعت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الشهيرة في عام 1962، وأسهمت في تأسيس العديد من المنظمات الدولية والعربية.





وأشار إلى جهود المؤسس في إرساء قواعد صناعة الطيران المدني في المملكة وأدركه في وقت مبكر أهمية الصناعة كعنصر أساسي ووضروري لنهضة الوطن، من خلال شراء طائرات أو إنشاء مطارات أو إصدار أنظمة تنظيم الحركة الجوية في إقليم المملكة.





جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 ه- 1932 م، ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.







