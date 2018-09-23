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أخبار البلد

افتتاح دورة إدارة الأزمات للمجلس الأعلى للإعلام وأكاديمية ناصر

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
افتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس اليوم الأحد دورة الأزمات التى ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية .

تعقد الدورة بداية من اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويشارك فيها عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية.

يحاضر فى الدورة خبراء من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان الإعلام وإدارة الأزمات.

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