ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. ردة فعل باندا تجاه مولودها خلال ظهوره لأول مرة أمام الجمهور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مذهلة لحيوان الباندا وهي تحمل طفلها بفمها من رقبته خوفًا عليه من الجمهور في أول ظهور له منذ ولادته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" ظلت الام ترمق طفلها حديث الولادة بعينيها طيلة الوقت خلال عرضه بحديقة تشيميلونج سفاري في مقاطعة قوانجتشو بالصين، حيث كانت عينا الرضيع البالغ من العمر شهرين ترصد المحيط الجديد الذي أصبح حوله.

وعندما تأكدت الأم الحذرة من أن طفلها، لم يتورط في أي مشكلة أو كان يتجول بعيدًا ، قامت بالتقاط طفلها بفمها لمنعه من إيقاع نفسه بأي أذى.

ترشيحاتنا

مقدمة ريا أبي راشد في مهرجان الجونة تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

الزراعة: استيراد 50 طن طماطم من الأردن لتخفيض أسعارها بالسوق المحلية

ربة منزل وابنتها تقفزان من شرفة الشقة بالسلام هربا من عذاب رب الأسرة المدمن

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي بنيويورك

جاريدو يقود الرجاء البيضاوي للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

كلاكيت عاشر مرة .. استمرار الدعاية للدروس الخصوصية أمام المدارس.. صور

مواطن مصرى: هذه حكايتى مع وزير روماني على الدرجة الاقتصادية بالطائرة.. صور

محمود علاء يفتتح أهداف الزمالك بمرمى المقاولون من ركلة جزاء .. فيديو

خالد الجندي يحذر من أفعال شائعة تضيع فرصة دخول الجنة .. فيديو

اللجنة الأوليمبية تصف مرتضى منصور بـ الكذاب في تجاوزاته ضد السكرتير العام

مسئول سوري يكشف علاقة أردوغان بتحطم المقاتلة الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

الأغانى والبلالين تستقبل تلاميذ المعاهد الأزهرية مع بدء الدراسة .. صور

فيديو

المصري يتقدم على اتحاد العاصمة بالهدف الأول في الجزائر.. فيديو
اسلام فؤاد يصدم الزمالك ويدرك التعادل للمقاولون .. فيديو
هدف ملغى لـ كاسونجو فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب .. فيديو
محمود علاء يفتتح أهداف الزمالك بمرمى المقاولون من ركلة جزاء .. فيديو
مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟