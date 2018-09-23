شاهد.. ردة فعل باندا تجاه مولودها خلال ظهوره لأول مرة أمام الجمهور

أظهرت لقطات مذهلة لحيوان الباندا وهي تحمل طفلها بفمها من رقبته خوفًا عليه من الجمهور في أول ظهور له منذ ولادته.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" ظلت الام ترمق طفلها حديث الولادة بعينيها طيلة الوقت خلال عرضه بحديقة تشيميلونج سفاري في مقاطعة قوانجتشو بالصين، حيث كانت عينا الرضيع البالغ من العمر شهرين ترصد المحيط الجديد الذي أصبح حوله.



وعندما تأكدت الأم الحذرة من أن طفلها، لم يتورط في أي مشكلة أو كان يتجول بعيدًا ، قامت بالتقاط طفلها بفمها لمنعه من إيقاع نفسه بأي أذى.