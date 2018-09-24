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ديني

حكم الكلام داخل الحمام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع ،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي الحديث داخل الحمام لا سيما إذا كان لغير حاجة، والمتحدث قد لا يخلو كلامه من ذكر الله تعالى، ولا يشرع ذكر الله تعالى داخل الحمام، لأنه مكان مستقذر، هذا عن الحديث في غير حالة قضاء الحاجة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل الكلام فى الحمام حرام؟»، أن الكلام فى الحمام غير لائق فالحمام هو مكان لقضاء الحاجة وبالتالى لا ينبغي ان نطول فيه ولا نحكى فيه فهذا يأخذ حكم الكراهة وانه خلاف الأصل لكنه ليس حرام.

وأشار الى أنه قد نص أهل العلم على كراهة الحديث أثناء قضاء الحاجة إلا لمصلحة، كما ذكروا استحباب السكوت أيضا إلا لمهم، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ولو بغير ذكر، أو رد سلام للنهي عن التحدث على الغائط، ولو عطس حمد بقلبه فقط كمجامع، فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة.

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