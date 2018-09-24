أمير الشعراء تمدد فترة استقبال قصائد المترشحين حتى 15 أكتوبر القادم بالإمارات

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي؛ عن تمديد فترة استقبال قصائد المترشحين لمسابقة "أمير الشعراء" بأبوظبي بموسمها الثامن 2018 – 2019، حتى 15 أكتوبر القادم، وذلك نظرًا لحجم الإقبال المتزايد ولمنح الشعراء الراغبين بالتقدم للمسابقة المزيد من الوقت.



وبدأت المسابقة مطلع شهر يوليو الجاري، ومن خلال البريد الإلكتروني باستقبال قصائد المترشحين، حيث كان من المقرر إغلاق باب الترشح في الـ 30 من شهر سبتمبر الجاري.



وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن حجم الإقبال المتزايد للمشاركة في مسابقة "أمير الشعراء" دعا إدارة اللجنة إلى تمديد فترة استقبال النصوص الشعرية 15 يومًا إضافيًا، بهدف فتح باب المشاركة أمام أكبر عدد ممكن من مُبدعي الشعر العربي الفصيح من مختلف الدول.



وكشفوا عن شروط الترشح إلى المسابقة بموسمها الثامن، تتمثل في: أن ألا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها عن 30 بيتًا، أو إرسال قصيدة تفعيلة لا تزيد عدد مقاطعها عن مقطعين، دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطرًا، إلى جانب إرسال سيرة ذاتية للمترشح، متضمنة تاريخ ميلاده ومكان إقامته، بالإضافة إلى بيانات التواصل معه، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج.



وسوف تقوم لجنة التحكيم التي تضم نخبة من أكفأ الأسماء النقدية في عالم الشعر العربي، إضافة للجنة الاستشارية للبرنامج، بفرز القصائد بعد انتهاء فترة الترشح، وذلك من خلال مرحلة الاختبارات، والتي تهدف إلى اختيار الشعراء الذين سيخوضون تجربة المنافسة على لقب "أمير الشعراء".



حيث تتكون لجنة التحكيم من علي بن تميم من الإمارات، صلاح فضل من مصر، وعبدالملك مرتاض من الجزائر ، ومنسقي إعلامين بمصر المخرج مظهر الجهيني والصحفية راندا الطحان ومحمود عبد المنعم.



الجدير بالذكر أنه خلال الموسم السابع من المسابقة تم تقسيم مرحلته الأولى إلى 5 حلقات انتهت باختيار 15 شاعرًا، فيما قُسمّت المرحلة الثانية إلى ثلاث حلقات فاز فيها 6 شعراء تنافسوا على مدار حلقتين، وخُصّصت فيها 40% من الدرجات للجمهور، و60% للجنة التحكيم، نصفها للحلقة ما قبل النهائية، والنصف الآخر للحلقة الأخيرة، والتي استبعدت اللجنة في بدايتها الشاعر صاحب الدرجات الأقل، فيما تنافس 5 شعراء على لقب "أمير الشعراء"، وفي نهاية الحلقة جُمعت درجات اللجنة مع نسبة تصويت المشاهدين وأُعلنت نتائج المتأهلين الآخرين.



وأسفرت نتائج الموسم السابع، عن فوز الشاعر السعودي إياد الحكمي باللقب وبخاتم الشعر وبردته، بالإضافة إلى جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي.



