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أخبار البلد

أبو سعدة: سامح شكري أكد انفتاح مصر على مناقشة قضايا حقوق الإنسان

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تصريح وزير الخارجية سامح شكري بمقر الأمم المتحدة يدل على أن مصر منفتحة على مناقشة قضايا حقوق الإنسان، لاسيما وأن الدستور المصرى والتشريعات الداخلية تنص على احترام حقوق المصريين، موضحا أن هذا التصريح يعني احترام السيادة المصرية وعدم فرض تصورات أو سياسات معينة، الأمر الذى يحمى الإرادة المصرية من الخضوع لهيمنة أى قوى حتى لو كانت قوى كبرى أو عظمى.

وأضاف أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الإيجابيات التي يحملها تصريح وزير الخارجية هو إشارته إلى دور المجتمع المدني، الأمر الذى يمكن تفسيره بأن هناك اتجاه لتحسين وضع المنظمات غير الحكومية بما فى ذلك تعديل القانون الخاص بالجمعيات الأهلية.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري قال خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية بنيويورك، إن الدستور المصري كفيل بحماية حقوق المواطن والوضع مستقر، وهناك حرية تعبير سواء في الإعلام أو في نشاط منظمات المجتمع المدني بشكل ملموس وواضح للجميع.

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