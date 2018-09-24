حكم تأخير الغسل من الجنابة ليوم آخر

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يحرم تأخير الغسل من الجنابة لمدة يوم أو يومين، فالجُنب لا يتمكن من أداء الصلاة في هذه المدة إلا بعد الغسل.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم تأخير الغسل من الجنابة لليوم التالى؟»، أن تأخير غسل الجنابة يجوز بشرط أن لا يفوت الإنسان الصلوات فى نفس اليوم أما تأخير الصلوات فى اليوم التالى فمعنى ذلك أنه ضيع الخمس صلوات فهذا لا يجوز.



وأشار الى أنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

