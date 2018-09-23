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محافظات

تفعيل دور المركز التكنولوجي لتلقي الشكاوى بمركز ومدينة العريش

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
احمد صالح
أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء على ضرورة تفعيل دور المركز التكنولوجي للشكاوى بمدينة العريش، داعيا أبناء المدينة إلى التوجه للمركز والتعامل عن طريقه، حيث يمكن التفاعل مع الشكوى المقدمة من خلال الرقم الذي يحصل عليه كل طلب، والدورة الطبيعية لكل موضوع حسب الإدارة المختصة، والتي تتولى الرد عليه.

وأضاف أنه بذلك يمكن مدير الإدارة أن يسجل الخطوات اللازمة للتعامل مع الشكوى والاستجابة لها، كما يمكن لرئيس المدينة أن يتخذ القرار المناسب حيال كل موضوع لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

وأضاف المعداوي أن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مفتوحه ايضا امام المواطنين لتلقي الشكاوى، لكن من الأفضل أن يتم تسجيلها بمركز التطوير التكنولوجي .

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