القطاعات ذات التوجهات المستقبلية تتصدر جدول أعمال زيارة المبعوث التجاري البريطاني

وصل المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون إلى مصر برفقة شركات بريطانية رائدة في القطاعات ذات التوجهات المستقبلية مثل التمويل وتعليم التكنولوجيا والصحة؛ وذلك لخلق روابط جديدة بين المملكة المتحدة ومصر في هذه المجالات.



وخلال الزيارة التي تستغرق خمسة أيام، يخطط السير جيفري دونالدسون للاجتماع مع وزير المالية محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.



وتعد هذه الزيارة هي الثامنة لجيفري دونالدسون إلى مصر في غضون عامين بدوره مبعوثًا تجاريًا، وخلال هذه الزيارات، رافقته أكثر من 100 شركة بريطانية للوصول إلى فرص جديدة في مجالي التجارة والشراكة.



وصرح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز قائلًا: "هذا وقت رائع للعودة إلى مصر، وإنه لأمر سعيد أن أعود هنا لأتواصل مجددًا بالناس والأماكن التي تحتل مكانة خاصة في قلبي. ولا تزال موهبة الشعب المصري وإمكانياته هي محور هذا البلد، والمملكة المتحدة باعتبارها الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر تدرك مدى أهمية الاستثمار في هذه المواهب ودعم نجاح."



وأضاف المبعوث التجاري البريطاني جيفري دونالدسون قائلًا: "لقد بدأنا عام 2018 بأكبر وفد بريطاني في مصر خلال عقدين من الزمان، وتستند زيارتي هذا الأسبوع إلى هذا المسار، كما تضع أساسًا لمزيد من التعاون في القطاعات التي تركز على المستقبل والتي تخلق فرص العمل."







وتبلغ قيمة العلاقة التجارية البريطانية المصرية بالفعل 3 مليارات جنيه إسترليني، وتستمر تلك العلاقة في النمو، وشهد العام الماضي عددًا من التصريحات البارزة، بما في ذلك استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه مصري في مشروع بنبان في أسوان للطاقة الشمسية، و مرفق جديد للإنتاج تابع لشركة SEWS، ومجمع صناعي مشترك للحصول على إمدادات طبية عالية الجودة. وفي الوقت نفسه، استثمرت شركة بريتيش بتروليوم 30 مليار دولار أمريكي حتى الآن، وتهدف إلى مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات في العقد المقبل.



