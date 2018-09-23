الطفولة والأمومة يتحرك لإنقاذ الطفل المعتدى عليه بمخبز بالدقي





وتم احتجاز الأب صاحب واقعة التعدي وقد قامت النيابة بتوجيه تهمتي تشغيل حدث وضرب طفل للأب، وجاري عرضه على النيابة العامة للتحقيق ويقوم المجلس بمتابعة التحقيقات، وقد أفاد صاحب المخبز (العم) بأن الطفل سافر إلى أسيوط لبدء العام الدراسي.



ووجدت اللجنة أيضا طفلين آخرين وتبين أنهما أبناء الشقيق الثالث لصاحب المخبز، ويقومان بالعمل في بيع المخبوزات وسيتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفلين وتقديم الدعم اللازم لهما.



وقد تم تكليف لجنة حماية الطفل بمحافظة أسيوط بالتواصل مع أسرة الطفل المعتدى عليه لمتابعة حالته.



وينوه المجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة خط نجدة الطفل 16000 أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولكن يتعذر الوصول إليه من البعض نتيجة لضغط المكالمات التي يتلقاها الخط، ونعلن أننا نستقبل البلاغات أيضًا من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة أو الصفحة الخاصة بخط نجدة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ورد إلى خط نجدة الطفل بلاغ رقم 142916 يفيد بتعدي صاحب مخبز على طفل لا يتعدى عمره الـ 10 سنوات، وذلك بأحد شوارع منطقة الدقي، وفور تلقي خط النجدة البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتي بدورها توجهت إلى مكان ارتكاب الواقعة.وتمت مقابلة صاحب المخبز وهو عم الطفل، وبسؤاله تبين أن الطفل يبلغ من العمر 12 عاما، وهو من محافظة أسيوط، وأن من قام بضربه هو والده وهو وأحد الشركاء بالمخبز، وأن الطفل يعمل في الإجازة الصيفية لمساعدة والده، أما بالنسبة لواقعة التعدي على الطفل فقد قام الأب بتعنيفه لمشاهدته يقوم بتدخين السجائر، وقد تم استدعائهم بقسم الشرطة بالأمس بناء على البلاغ المقدم من السيدة المبلغة عن الواقعة.