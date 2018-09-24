برعاية الشيخ الطيب .. ندوة عن قواعد البيانات الرقمية بجامعة الأزهر

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورشة عمل "بناء وإدارة المستودعات وقواعد البيانات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي للجامعات بالقارة الأفريقية"، والتي تشارك فيها جامعة الأزهر بالتعاون مع المنظمة واتحاد الجامعات الأفريقية.



يشارك بالورشة لفيف من العلماء وأساتذة الجامعات المصرية، ورؤساء الجامعات الممثلين في اتحاد الجامعات الأفريقية، فضلًا عن عدد من كبار الشخصيات والمتخصصين وسفراء الدول الأفريقية.



تقام الفعاليات الحفل اليوم الإثنين في تمام التاسعة صباحا، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

