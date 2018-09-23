وصول المبعوث التجاري البريطاني دونالدسون إلى مصر لخلق روابط بين البلدين

أعلنت السفارة البريطانية في مصر عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وصول المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون إلى مصر.



وتأتي الزيارة بهدف خلق روابط جديدة بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات التمويل والتعليم والتكنولوجيا والصحة.



نشرت السفارة قائلة: "‏وصل المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون إلى مصر برفقة شركات بريطانية رائدة في القطاعات ذات التوجهات المستقبلية مثل التمويل وتعليم التكنولوجيا والصحة؛ لخلق روابط جديدة بين المملكة المتحدة ومصر في هذه المجالات".