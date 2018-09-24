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أخبار البلد

3 قوافل طبية لإنقاذ 3200 مواطن من مسببات العمى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
أماني نوار
واصلت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى إطلاق قوافلها الطبية المجانية بمحافظات الغربية والبحيرة والفيوم، حيث نجحت المبادرة في الكشف عن أمراض العيون لـ3200 مواطن في يوم واحد وإنقاذهم من مسببات العمي.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية إنه تم الكشف على 900 مواطن بقرية شبرتنا بمحافظة الغربية والقرى المحيطة بها وهي مفر سالم وسلامون وكفر جعفر وبار الحمام وكفر الحمام وصالحجر، بحضور عبد المعطي النحراوى مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والسيد أبو طالب رئيس الوحدة المحلية بالقرية، والعميد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالمحافظة.

وأضاف أنه تم الكشف على 1100 حالة بقرية عزبة المجد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور نائب رئيس مدينة الرحمانية، ورئيس قرية المجد، والدكتور محمد أبو أحمد مدير الإدارة الصحية، ومدير إدارة الشئون الاجتماعية، واستهدفت القافلة أيضا قرى المجد والأشراك ومنية سلامة، مشيرا إلى أنه تم العمل بمركز سنورس، ونجحت القافلة في الكشف علي 1200 مواطن.

وأكدت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" أن قوافل المبادرة تشهد إقبالا متزايدا من الأهالي نتيجة السمعة الطيبة التي صنعتها المبادرة خلال الشهور الماضية من خلال الالتزام بتوفير العلاج المجاني في جميع القوافل، وتسليم النظارات الطبية وإجراء التدخلات الجراحية بالمجان للحالات المستحقة للدعم خلال أسبوعين فقط.

وأضافت المدير التنفيذي للمبادرة أن "عنيك في عنينا" تستهدف منذ اليوم الأول لانطلاقها دعم المواطنين غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي في القرى والنجوع النائية المحرومة من الخدمات الطبية، مؤكدة استمرار العمل أسبوعيا في قرى جديدة لحين انتهاء المرحلة الأولى نهاية العام الجاري وإطلاق المرحلة الثانية عام 2019.

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