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محافظ الدقهلية: صراع الجلوس فى الديسك الأول تسبب في وفاة طفل

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:34 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن واقعة وفاة طفل 9 سنوات اليوم بسبب الصراع على الجلوس فى الديسك الأول أثرت في المصريين جميعا، بعدما توفى الطفل نتيجة التدافع والتزاحم في داخل الفصول.

وأوضح شاروبيم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي أم سي، أن تكدس أولياء الأمور داخل المدرسة خلال أول أيام الدراسة، لحجز المقاعد الأمامية داخل الفصول لأبنائهم أثر على الوضع داخل المدارس.

وأشار، إلى أنه قام بإخلاء المدرسة من أولياء الأمور أثناء زيارته للمدرسة السعيدية بالمحافظة، نظرا للتكدس الشديد الذي سببه حضور أولياء الأمور، مؤكدا أنه طمأنهم على أبنائهم قائلا "أبنائكم في أيدي أمينة".

وتابع أن هناك عملية تنظيمية لمنع حدوث هذا التكدس من أولياء الأمور والتدافع بين الطلاب.

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