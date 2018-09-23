الملك سلمان يغرد بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأحد، أن المملكة تتطلع إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني.





وقال الملك سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه".





يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.



