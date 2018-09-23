تعرف على موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة.. فيديو

قال سعيد فؤاد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للضرائب إنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.



وأضاف "فؤاد" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الشركات ستقدم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، أما الأشخاص فيقدمون الضريبة في الفترة من يناير حتى مارس.



وأكد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للضرائب، جاهزية الوزارة لاستقبال الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.