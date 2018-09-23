سيمنز الألمانية: نجحنا في مصر.. وخريطة طريق لمستقبل العراق

قالت شركة سيمنز إن رئيسها جو كايسر التقى مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح الشركة الألمانية بتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.



وذكرت مجموعة الهندسة الألمانية أنها تقترح اتفاقا لإضافة طاقة إنتاجية قدرها 11 جيجاوات من الكهرباء على مدى أربع سنوات، قائلة إن ذلك سيعزز القدرة الإنتاجية في البلاد بنحو 50%.



ولم تكشف الشركة عن القيمة، لكن مثل هذا العقد ستقدر قيمته بمليارات اليورو بناء على صفقات سابقة مماثلة.



ويعاني العراق من فجوة كبيرة بين استهلاك الكهرباء وإمداداتها. ويقول الخبراء إن ذروة الطلب في الصيف، حين يقبل الناس على تشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تبلغ نحو 21 جيجاوات بما يتجاوز كثيرا قدرة الشبكة البالغة 13 جيجاوات حاليا.



وذكر كايسر في بيان بعد الاجتماع مع العبادي أنهما ناقشا "خارطة طريق سيمنز الشاملة لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي".



وأضاف "في مصر، فعلنا الشيء نفسه ونجحنا في تشييد البنية التحتية للكهرباء في وقت قياسي وبأعلى كفاءة".



وفي عام 2015، وقعت سيمنز اتفاقا بقيمة ثمانية مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.



وسيشمل اقتراح الشركة للعراق، الذي طُرح لأول مرة في فبراير، تقليص هادر الطاقة في البلاد وإقامة شبكات ذكية وتوسيع شبكات نقل الكهرباء وتحديث المحطات القائمة وإضافة طاقة إنتاجية جديدة.



كما ستساعد المجموعة الألمانية الحكومة على تدبير التمويل من البنوك التجارية الدولية ووكالات ائتمان الصادرات بدعم من الحكومة الألمانية، مما يوفر آلاف الوظائف في العراق.



وذكرت سيمنز أنها ستقدم منحة قيمتها 60 مليون دولار للبرمجيات للجامعات العراقية.