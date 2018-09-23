ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سيمنز الألمانية: نجحنا في مصر.. وخريطة طريق لمستقبل العراق

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:33 م
السيسي مع رئيس شركة
السيسي مع رئيس شركة سيمنز
رويترز
قالت شركة سيمنز إن رئيسها جو كايسر التقى مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح الشركة الألمانية بتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.

وذكرت مجموعة الهندسة الألمانية أنها تقترح اتفاقا لإضافة طاقة إنتاجية قدرها 11 جيجاوات من الكهرباء على مدى أربع سنوات، قائلة إن ذلك سيعزز القدرة الإنتاجية في البلاد بنحو 50%.

ولم تكشف الشركة عن القيمة، لكن مثل هذا العقد ستقدر قيمته بمليارات اليورو بناء على صفقات سابقة مماثلة.

ويعاني العراق من فجوة كبيرة بين استهلاك الكهرباء وإمداداتها. ويقول الخبراء إن ذروة الطلب في الصيف، حين يقبل الناس على تشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تبلغ نحو 21 جيجاوات بما يتجاوز كثيرا قدرة الشبكة البالغة 13 جيجاوات حاليا.

وذكر كايسر في بيان بعد الاجتماع مع العبادي أنهما ناقشا "خارطة طريق سيمنز الشاملة لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي".

وأضاف "في مصر، فعلنا الشيء نفسه ونجحنا في تشييد البنية التحتية للكهرباء في وقت قياسي وبأعلى كفاءة".

وفي عام 2015، وقعت سيمنز اتفاقا بقيمة ثمانية مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.

وسيشمل اقتراح الشركة للعراق، الذي طُرح لأول مرة في فبراير، تقليص هادر الطاقة في البلاد وإقامة شبكات ذكية وتوسيع شبكات نقل الكهرباء وتحديث المحطات القائمة وإضافة طاقة إنتاجية جديدة.

كما ستساعد المجموعة الألمانية الحكومة على تدبير التمويل من البنوك التجارية الدولية ووكالات ائتمان الصادرات بدعم من الحكومة الألمانية، مما يوفر آلاف الوظائف في العراق.

وذكرت سيمنز أنها ستقدم منحة قيمتها 60 مليون دولار للبرمجيات للجامعات العراقية.

ترشيحاتنا

كابوس الفراولة.. مخاوف عالمية من انتشار الفاكهة الملغمة بالإبر.. صور

منة فضالي بالفستان الأبيض: نعم إنه أنا

في عيد ميلادها.. منى الشاذلي امرأة جمعت بين الإعلام والأناقة.. صور

الأمن يوافق على حضور 20 ألف مشجع للقاء مصر وسوازيلاند

مسئول سوري يكشف علاقة أردوغان بتحطم المقاتلة الروسية

أسما شريف منير ومحمود حجازي يقضيان شهر العسل في سهل حشيش

كلاكيت عاشر مرة .. استمرار الدعاية للدروس الخصوصية أمام المدارس.. صور

محمد صلاح يقدم تقريرا لاتحاد الكرة حول سوازيلاند قبل لقاء 16 أكتوبر

حسام حسن يستقر على تشكيل المصرى لمواجهة اتحاد العاصمة

ليفربول محمد صلاح يتربع على قمة الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي مع وست

ننشر أحكام المتهمين الـ 780 في أحداث عنف العدوة

علاء نبيل يستقر على تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير ومحمود حجازي يقضيان شهر العسل في سهل حشيش

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

الأغانى والبلالين تستقبل تلاميذ المعاهد الأزهرية مع بدء الدراسة .. صور

كلاكيت عاشر مرة .. استمرار الدعاية للدروس الخصوصية أمام المدارس.. صور

محافظ البحيرة يفتتح وحدة غسيل الكلوي بالمستشفى المركزي بأبو حمص.. صور

فيديو

نائب وزير التعليم: الاتحاد الأوروبي يساعدنا في تطوير التعليم الفني ..فيديو
تحويل أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا مطلع العام المقبل
عايزين ست.. دورات أنوثة للتدريب على التعامل مع الجنس الخشن.. فيديو وصور
يمن الحماقي: مصر ركيزة الاستثمار في الشرق الأوسط ..فيديو
يمن الحماقي: مصر تمتلك مجالات واعدة للاستثمار المربح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟