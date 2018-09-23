تحويل أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا مطلع العام المقبل

أذاعت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا عرضت خلاله تحول أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا في مصر مطلع العام المقبل.



وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة فاينانس للمدفوعات الإلكترونية، إنه لا بد أن يكون هناك إلزام لتطبيق مبادرة التحول إلي مجمتع غير نقدي، لافتا إلي أنه بداية من العام المقبل سوف تكون جميع المدفوعات إلكترونيا، موضحا: «إلكتروني يعني مدفوعة بكارت أو بحساب بنك أو عن طريق الإنترنت أو الموبايل».



وأضاف، "سرحان"، خلال التقرير الذي نشرته فضائية "سكاي نيوز"، أن المبادرة تهدف إلي تقليل التعامل بالدفع الكاش، وتيسير دخول المال إلي المؤسسات الحكومية بشكل أسرع.



بينما قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلي مجتمع غير نقدي خطوة أساسية لإدخال السوق الموازي في السوق الرسمي، مشيرا إلي أنه سوف يكون هناك قاعدة بيانات لجميع العملاء الأمر الذي لم يكن متوفرا من قبل.