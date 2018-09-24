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اليوم.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الشمول الرقمي بالمنطقة العربية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
تعقد كلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجلسة الافتتاحية ومناقشات أسبوع الشمول الرقمي في المنطقة العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو، وذلك بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، 24، سبتمبر؛ من 10:00 صباحا إلى 4:15 مساء.

ومن المقرر أن تقدم الجلسة محادثات ومناقشات الشمول الرقمي الفرصة لعرض دراسات حالة من مصر والوطن العربي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الشمول الرقمي، كما ستسلط المحادثات الضوء على المبادرات الجارية التي تدعم التقدم في المنطقة نحو مجتمعات المعرفة والاقتصاد الرقمي، من خلال دراسة دور وتفاعل عوامل مثل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها، يمكن صياغة توصيات لدعم الاستراتيجيات والسياسات للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الشاملة.

يقدم كل متحدث عرضًا مدته 10 دقائق حول مبادرته التي تعرض كيفية تطبيق الابتكار الرقمي في مجالات مثل بناء القدرات، وتطوير المشروعات وحل المشكلات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

يتحدث في الجلسة الافتتاحية متحدثين من وكالات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

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