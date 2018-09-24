النائب محمد فؤاد يكشف أسباب فصله من حزب الوفد.. فيديو وصور

كشف النائب محمد فؤاد عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فصله من حزب الوفد وهى مقال كتبته بعنوان "حضرة المستشار كلمنى شكرا" وتم نشره فى المواقع ، ويتناول صعوبة التواصل مع المستشار بهاء ابو شقة وطبيعة الخلافات التى دارت بيننا فى يوم من الأيام ، مشيرا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة لم يحتمل هذا النقد على الرغم من أنه نوع من أنواع العتاب السياسي وفيه جزء من الانتقاد، وفي رأيي أن هذا أمر عادى لأنه لا قدسية في السياسة وإذا كان رئيس الوفد لا يقبل أن يتم انتقاده فمن الأفضل له أن يركز في عمله ويجلس فى نطاق ضيق حتى لا يتناوله أى شخص.



وأشار فؤاد في حواره لـ "صدى البلد" إلى أن السبب الثاني في قرار فصله من الوفد يتمثل في مواقفه المختلفة مع المستشار بهاء أبو شقة في البرلمان، خاصة أن أبو شقة ذكر أنني كنت وراء مؤامرة لاستبعاده في انتخابات الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدا أنه من غير المعقول أن نسمى الاختيار السياسي مؤامرة.



وتابع عضو مجلس النواب:لا أنكر أننى كنت أحد الأسباب لاستبعاد أبو شقة من الهيئة البرلمانية فى دور الانعقاد الثاني بالبرلمان ، حينما تم اختيار اللواء صلاح عقيل كرئيس للهيئة البرلمانية ، والتي استقال على أثرها أبو شقة احتجاجا على عدم اختياره رئيس للهيئة البرلمانية وحملنى المسئولية وقتها.



كما أوضح أنه كان يرى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لم يكن لها قوام فى ظل رئاسة ابو شقة لها ، حيث قمنا وقت رئاسته لها بعقد اجتماع واحد فقط فى فبراير 2016 ، وبالتالى فليس من المعقول ألا تجتمع هيئة برلمانية لمدة عام ونصف ، لدرجة أننى شعرت بانه ليس هناك وجود لحزب الوفد تحت قبة البرلمان.





